Путин в ходе телефонных переговоров с Пашиняном обсудил тему Карабаха

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсудив обстановку в Нагорном Карабахе.

Лидеры стран в ходе беседы затронули наиболее актуальные вопросы урегулирования ситуации. Путин и Пашинян обсудили процесс реализации договоренностей со всех сторон конфликта, сообщили в пресс-службе Кремля.

Еще одной темой обсуждения на высшем уровне стали текущие события на границе Армении и Азербайджана. Ранее Владимир Путин также поднимал тему Нагорного Карабаха в переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом информирует телеканал «360».