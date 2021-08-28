Названы топ-5 многофункциональных гаджетов для дома

Умные многофункциональные гаджеты были созданы, чтобы облегчить человеку жизнь. Среди них оказался моющий пылесос.

В такие пылесосы можно налить воду и помыть пол. Это позволить сделать два дела одновременно — убрать пыль и провести влажную уборку, что сократит время и силы. Средняя цена девайса — от 11 490 до 42 990 рублей.

С многофункциональными зарядками отпадает необходимость иметь дома много проводов. С помощью этого гаджета возможно заряжать сразу несколько устройств: наушники, часы, телефон и планшет. Стоимость зарядки составляет от 3399 до 9900 рублей.

Также разработчики придумали светильники с встроенным беспроводным зарядным устройством. Для подпитки достаточно всего лишь положить смартфон на подставку лампы. Цена такого устройства — от 1055 до 4990 рублей.

Для приготовления различных блюд поможет умная духовка. Она выглядит как микроволновка и занимает мало места на кухне. Ее можно использовать как фритюрницу, а управлять печью с телефона. Стоимость духовки — от 11 999 рублей до 19 500 рублей.

Любителям кофе и других горячих напитков на кухне может пригодиться многофункциональный вспениватель. Он способен заменить кофеварку и френч-пресс. Цена гаджета — от 10 297 до 19 990 рублей, передает телеканал «360».