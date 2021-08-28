Юрист усомнился в том, что прошение Брейвика об УДО удовлетворят в суде Норвегии

Юрист по международному частному праву Антон Аранибар оценил вероятность выхода террориста Брейвика по УДО.

Норвежский суд рассмотрит запрос Брейвика на условно-досрочное освобождение. Аранибар считает, что у Брейвика и без того очень комфортные условия содержания в тюрьме и излишне мягкое наказание. У преступника в камере находится телевизор и интернет. Об этом информирует телеканал «360».

«Что касается отмены или выхода по УДО, то я думаю, что перспективы нет. Скорее всего, суд отклонит его ходатайство об условно-досрочном освобождении», — сказал эксперт.

Юрист отметил, что в мировой практике сложно назвать случаи, когда совершивших столь тяжкие преступления заключенных отпускали по УДО. Вопреки европейской толерантности, прошения об условно-досрочном освобождении обычно не удовлетворяются.