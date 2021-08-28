Фургалу запретили читать журналы со снимками женщин в «Лефортово»

Администрация СИЗО «Лефортово» запретила бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу читать журналы, которые содержат снимки женщин.

Член общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева заявила, что во время посещения СИЗО стало известно об ограничении чтения журналов с фотографиями женщин. По ее словам, запрет распространяется и на Фургала, и на других заключенных. Она добавила, что причина данного решения остается неизвестной.

Меркачева поделилась этой информацией с ТАСС. Недавно стало известно, что администрация СИЗО также запретила заключенным спать в дневное время суток. При этом арестанты сообщили о своем недовольстве из-за прекращения трансляции новостей по радио.