Военные США ликвидировали террориста ИГ в Афганистане

Американские военные организовали спецоперацию по ликвидации боевика «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в России) в Афганистане.

Террорист занимался подготовкой нападений. В ходе дистанционной операции он был уничтожен. Удар по местоположению боевика был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата в провинции Афганистана Нангархар.

Информации об убитых или пострадавших среди местного населения нет, заявил представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан. Президент США Джо Байден ранее предоставил американской армии все необходимые полномочия для ликвидации целей в Афганистане.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации