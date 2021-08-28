Вакцинация от коронавируса может помочь в борьбе с постковидным синдромом

Вакцинация от коронавируса поможет улучшить состояние человека во время постковидного синдрома. Прививаться можно любой из зарегистрированных в России вакцин.

Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью РИА Новости. По его словам, страдающие постковидным синдромом перенесут вакцинацию против коронавируса также легко, как и те, у кого его нет.

После введения первого компонента препарата все симптомы синдрома уходят и человеку становится лучше. Специалист отметил, что прививаться стоит спустя полгода после болезни.

Недавно руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала, кто быстрее справляется с постковидным синдромом, передает «Царьград».