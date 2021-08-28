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ИГ активизировалась на севере Ливии после прекращении операции ЛНА

ИГ активизировалась на севере Ливии после прекращении операции ЛНА

Боевики «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в России) активизировались на севере Ливии.

Причиной этого стала приостановка операции «Аль-Карама». Эту миссию выполняла Ливийская национальная армия (ЛНА). Соответствующей информацией поделилось Федеральное агентство новостей.

Совместный военный комитет «5+5» осенью 2020 года подписал документ, который гласит о постоянном перемирии в стране. Было создано переходное Правительство национального единства. Задача нового заключалась в объединении властей, но через полгода он не смог продемонстрировать успехи в этом направлении.

Боевики при этом стали чаще атаковать север Африки. Переходное правительство не смогло выполнить свои обязанности. В результате этого террористы мобилизуются и консолидируют собственные силы.

Социолог Максим Шугалей ранее в своем фильме предсказал угрозу превращения территории Ливии в хаб для террористов. Ни женевское соглашение о прекращении огня между Востоком и Западом страны, которое было подписано в октябре прошлого года, ни переходное Правительство национального единства, ни дорожная карта оказались не в силах улучшить обстановку.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации