Пенсионеры старше 70 лет получат скидку на оплату взносов за капремонт

Пенсионеры старше 70 лет смогут оплачивать взносы за капитальный ремонт со скидкой 50%. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, скидка предоставляется при условии, что квартира находится в собственности у пенсионера. Также для льготы необходимо отсутствие задолженности по взносам на капитальный ремонт за прошлые месяцы.

При достижении 80 лет одинокие пожилые люди будут освобождены от предоставления средств на эти цели, рассказала Финогенова в интервью агентству «Прайм».

Недавно президент России Владимир Путин издал указ, который предусматривает дополнительную выплату к пенсии пожилым людям. Пенсионеры единоразово получат 10 тыс. рублей. До конца следующей недели деньги выдадут 30,7 млн россиянам, передает «Царьград».