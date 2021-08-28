Генерал США Буссьер спрогнозировал рост ядерной угрозы от Китая в ближайшие годы

Китай станет главной ядерной угрозой в мире. Об этом заявил генерал-лейтенант ВВС США, заместитель командующего Стратегическим командованием ВС Томас Буссьер.

По его словам, через несколько лет Китай будет представлять такую же ядерную угрозу, которая сейчас исходит от России. Также Буссьер отметил, что Пекин превзойдет Москву в количестве боеголовок и применении их с технической точки зрения. Он добавил, что случится это в ближайшем будущем.

Российские морпехи ранее одержали победу в международных армейских играх «Морской десант». На заключительном этапе соотечественникам противостояли команды из Китая, Ирана, Венесуэлы, а также из Абхазии и Южной Осетии, передает «Царьград».