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Депутат Рады Кива нашел статью для ареста Зеленского

Депутат Рады Кива нашел статью для ареста Зеленского

Депутат Рады Илья Кива призвал арестовать украинского лидера Владимира Зеленского после полета советского самолета «Мрия» во время военного парада.

Кива заявил, что самолет «Мрия» вызвал гордость и огромные эмоции у украинцев. По мнению депутата, воздушное судно отлично демонстрирует превосходство советских технологий и промышленности над жалкой действительностью Украины.

Украинский депутат также отметил, что полет самолета является лучшей пропагандой советского режима и строя. Зеленского нужно арестовать за популяризацию коммунистического режима, пошутил парламентарий на своей странице в Facebook. Он добавил, что такая статья есть на Украина.