Госдеп подтвердил просьбу талибов сохранить дипмиссию США в Афганистане

Представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) просили сохранить дипломатическое присутствие США в Афганистане.

Талибы хотят, чтобы посольства США оставались открытыми. Они ясно дали понять о своем намерении сохранить дипмиссию Соединенных Штатов в стране. Это решение должны принимать не талибы, а Белый дом. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге.

По его словам, это решение будет принято исходя из главного приоритета — безопасности американских должностных лиц. Прайс отметил, что выбор будет обсуждаться с партнерами США. Ранее газета The Washington Post сообщала, что талибы просят Вашингтон сохранить своих дипломатов в Афганистане после вывода американских военных.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации