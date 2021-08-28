Испытания самоходной артиллерийской установки «Мальва» завершатся в 2022 году

Государственные испытания новейшей 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С43 «Мальва» окончатся в следующем году.

Информацию об этом сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод». В данный момент «Мальва» проходит ряд предварительных испытаний. Серийное производство новейшей самоходной установки может начаться уже в 2023 году. Тогда же будет создан экспортный 155-миллиметровый образец.

Недавно на форуме «Армия-2021» было представлено более 29 тыс. образцов военной техники. Одной из главных новинок стала умная СВЧ — снайперская винтовка, точность которой обеспечивает компьютер, передает «Царьград».