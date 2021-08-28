Власти Ярославля подтвердили гибель только одного пациента при пожаре в больнице

Пожар в клинической больнице №3 города Ярославля унес жизнь только одного человека. Информация о трех погибших пациентах не подтвердилась.

Ранее появилась информация, что в результате пожара в больнице погибли три пациента. Однако власти города не подтвердили эти данные. Из-за остановки работы аппаратов ИВЛ умер один человек.

ЧП случилось в одной из больниц города Ярославля. Возгорание произошло на пяти квадратных метрах. Из-за пожара отключились аппараты искусственной вентиляции легких, на которых находились пациенты. По представительным данным, причиной происшествия стал загоревшийся матрас, передает «Царьград».