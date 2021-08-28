AFP: движение «Талибан» захватило часть военного сектора аэропорта Кабула

Талибы взяли под контроль часть аэропорта в афганской столице. Об этом заявил представитель «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в России) Билал Карими.

Американские военные оставили три важных позиции в одной из частей аэропорта Кабула. По его словам, американцы еще контролируют небольшую часть аэропорта. Об этом информирует агентство AFP.

В аэропорту Кабула 26 августа произошел ряд взрывов, один из которых устроил террорист-смертник. Ответственность за это взяла на себя террористическая группировка ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России). По данным СМИ, в результате около шести взрывов погибли более 170 человек.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации