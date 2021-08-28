Кулеба назвал дату вылета Зеленского в Вашингтон для встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский направится в Вашингтон из Киева 30 августа. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом запланирована на 31 августа. Следовательно, вылетит он 30 августа. Об этом Кулеба заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Глава украинского МИД добавил, что в США активно подготавливаются к визиту Зеленского, поэтому никаких сообщений о переносе встречи не поступало. Встреча Байдена с Зеленским в Белом доме изначально была запланирована на 30 августа, но из-за расширения программы визита главы украинского государства, как заявил Кулеба, была перенесена на 31 августа.