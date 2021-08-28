Социолог Шугалей пообщался с жителями Кабула

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), российский социолог Максим Шугалей рассказал о своем первом дне в столице Афганистана.

Ученый полностью посвятил свой первый день в Кабуле работе. Глава ФЗНЦ сообщил, что ему поступает много информации, которую предстоит обработать.

«Отмечу главное — жители Кабула идут на контакт и не боятся рассказывать о том, что происходит. Собственно, одной из своих задач считаю разобраться — где фейк, а где — правда в Афганистане сегодня», — написал в своем Telegram-канале Шугалей.

По словам социолога, в городе иногда слышна стрельба, но мощных взрывов, какие произошли в столице Афганистана в четверг, 26 августа, не было. Талибы (представители запрещенного в России террористического движения «Талибан»1) арестовали троих представителей ИГИЛ1 (террористическая группировка, запрещена в РФ), отметил Шугалей.

Сведения о числе жертв произошедших накануне терактов постоянно уточняются, однако уже очевидно, что погибших много, подчеркнул российский социолог. В пятницу в городе был серьезно ужесточен режим безопасности, стало летать меньше самолетов, периодически отключается электричество и пропадает связь, заключил глава ФЗНЦ.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации