Политический аналитик перечислил области сотрудничества для России и Венгрии

Политический аналитик из Венгрии Миклош Кевехази перечислил области, в которых будут сотрудничать Москва и Будапешт.

Между Россией и Венгрией есть пять основных областей для сотрудничества. Об этом Кевехази рассказал «ПолитРоссии».

«Во-первых, сотрудничество в области вакцин против коронавируса, ведь без вакцины «Спутник V» Венгрия не смогла бы провести самую успешную кампанию по иммунизации в Европе», — заявил он.

Также Москва и Будапешт взаимно инвестируют в экономики друг друга. Третьим направлением является транспортная отрасль, включая производство железнодорожных вагонов. Еще одной областью являются поставки газа. В заключении политический аналитик назвал сферу воздушного транспорта.