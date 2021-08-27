Американская разведка: коронавирус не создавали как биологическое оружие

Коронавирусная инфекция не была разработана в качестве биологического оружия. Соответствующим мнением поделилась американская разведка.

Разведка США заявила, что власти Китая не догадывались о коронавирусе до старта вспышки, передает издание Reuters. В рассекреченном документе сказано, что по мнению военных, коронавирус не разрабатывали как биологическое оружие.

В тексте также отмечается, что американские разведслужбы так и не смогли определить единую теорию о происхождении вируса. Отмечается, что мнения об этом все еще расходятся. Все ведомства полагают, что два варианта являются правдоподобными.