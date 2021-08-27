Жертвами COVID-19 в июле стали 44,1 тыс. россиян

Более 44 тыс. человек умерли от последствий коронавирусной инфекции в России за июль. Информация об этом следует из данных Росстата.

В 38 тыс. случаях коронавирус был выявлен сразу, у 5 тыс. человек он предполагался, необходимо было провести дополнительные медицинские исследования. У 6 тыс. умерших COVID-19 был диагностирован в качестве сопутствующего заболевания. Из них у 4 тыс. россиян коронавирус повлиял на появление осложнений, ускоривших смерть.

За июнь 2021 года COVID-19 стал основной причиной гибели более 23 тыс. человек. При этом в июле 2020 года от последствий новой коронавирусной инфекции умерли в 7,3 раза меньше людей.