Корреспондент ФАН заявил о снижении террористической активности в Кабуле

Обстановка в Кабуле после произошедшей накануне серии взрывов относительно стабилизировалась, сообщил спецкорреспондент ФАН Кирил Романовский.

Мощный взрыв прогремел в международном аэропорту имени Хамида Карзая в столице Афганистана 26 августа. Позже выяснилось, что теракт устроил смертник. В течение следующих часов появлялись сообщения о взрывах. По неподтвержденным данным, жертвами атак могли стать до 170 человек.

Корреспондент ФАН сообщил, что ситуация в Кабуле стабилизировалась — на территории города почти не слышно взрывов. По его словам, он слышал всего один, который мог быть очередной попыткой американцев ликвидировать остатки своего имущества.

Активность самолетов в воздухе также резко сбавилась. Начиная с часа дня, практически не слышно взлетов, сообщил спецкор.

Романовский отмечает, что в Кабуле установлен повышенный режим безопасности. Журналистам запрещено покидать отели и гостиницы. Он выразил надежду, что в субботу появится возможность выбраться в город.

Данные меры вполне объяснимы, отмечает журналист. Подобная вчерашним инцидентам ситуация может повториться.