Рар: Байден спешит с эвакуацией из Кабула, чтобы защитить американцев от терактов

Поражение, которое Америка потерпела в Афганистане, все больше превращается для нее во внутриполитическую проблему, так как правительство США ищет виновного в афганской катастрофе, а Джо Байдена и левые, и правые обвиняют в слабости.

Об этом в беседе с информационным агентством заявил немецкий политолог-международник Александр Рар, который прокомментировал обещания американского президента Джо Байдена ответить на террористические акты в Кабуле.

Ранее глава Белого дома действительно заявил, что США нанесут удар по тем, кто несет ответственность за взрывы рядом с кабульским аэропортом, в результате которых погибли американские военнослужащие, отметив при этом, что направлять в Афганистан дополнительные войска он пока не планирует. При этом Байден попытался переложить ответственность за произошедшее на своего предшественника на посту президента США Дональда Трампа, которого он обвинил в сделке с «Талибаном»1* (запрещенной в РФ радикальной группировкой). Однако свое решение о выводе из Афганистана американского военного контингента, которое привело к тому, что талибы* в короткие сроки взяли под контроль всю территорию страны, включая столицу, Байден назвал верным.

Напомним, радикальное движение «Талибан»* ранее осудило действия террористов-смертников, которые в четверг, 26 августа, устроили рядом с кабульским аэропортом два взрыва, в результате которых погибли более 90 человек, в том числе 12 американских морпехов, обеспечивавших безопасность эвакуации.

Выступая на посвященным трагедии брифинге в Белом доме, Джо Байден заявил, что США не простят виновных и не забудут об их ответственности.

«Мы вас найдем и заставим заплатить», — пообещал Байден террористам.

При этом ответственность за взрывы в Кабуле взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ1**, и Джо Байден упомянул об этом в своем выступлении, после чего отдал команду подготовить нанесение ударов по лидерам этой террористической организации и принадлежащим ей объектам.

Global Look Press / Stefani Reynolds - Pool via CNP

Также Байден добавил, что «террористы не остановят миссию», и американские военные закончат к 31 августу эвакуацию из Афганистана примерно тысячи граждан США, которые до сих пор остаются в этой стране.

Отвечая на вопрос о личной ответственности за все происходящее в ходе спешной эвакуации американцев из Афганистана, Байден признал, что ответственность несет он. Но и экс-президент США Дональд Трамп, по его словам, виновен в сложившейся ситуации, так как это он заключил с «Талибаном»* сделку и запланировал вывод военного контингента США из Афганистана.

Сам Трамп, однако, отверг эти обвинения и заявил, что это демократы во главе с Джо Байденом испортили его план по выводу войск из Афганистана. По словам Трампа, если бы он остался у власти, вывод сил был бы организованным и безопасным.

Комментируя эти взаимные обвинения нынешнего и предыдущего американских президентов, Александр Рар высказал мнение, что проигрыш НАТО в Афганистане и уход из этой страны превращаются во внутриполитическую проблему Запада.

«Правительство США после катастрофы, которая развертывается сейчас в Кабуле, всюду ищет виновников. И у Байдена дела действительно плохи, его рейтинг стремительно падает, его и правые, и левые обвиняют в слабости. Он пытается отложить от себя вину, сбросить на Трампа, — объяснил немецкий политолог. — А Трамп понимает, что Республиканская партия может взять верх на выборах в следующем году, поэтому начинает еще громче обвинять Байдена в необдуманности политики».

facebook.com / Joe Biden / Donald J. Trump

Таким образом, в США нарастают серьезные внутриполитические разборки, которые растрясут правящую верхушку страны, уверен Рар. А произошедшие в Кабуле теракты приведут к окончательной потере лица американцами.

«Но непонятно точно, кто совершил теракт, это были не талибы*. Это была какая-то радикальная группа. Конечно, и террористов полно, которые сейчас возвращаются в Афганистан, чтобы мстить Западу и провоцировать его», — рассуждает эксперт.

Американцы, по его словам, не простят террористам атаку против своих граждан и военнослужащих. Но сделать они сейчас ничего не смогут, так как те, кто несет ответственность за вывод американских войск из Афганистана, ведут себя панически.

«К сожалению, последуют серьезные провокации. Поэтому Байден и принял решение до 31 августа выйти и практически сбежать из Афганистана, чтобы американцы не страдали от возможных терактов», — заключил Александр Рар.

* — «Талибан», талибы – радикальное движение, деятельность которого запрещена в Российской Федерации решением Верховного суда, и его последователи.

** — ИГ – террористическая группировка, запрещенная в РФ решением Верховного суда.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации