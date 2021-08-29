Пушков зафиксировал конец мира «по-американски»

Мироустройству, установившемуся на планете после падения Берлинской стены и распада Советского Союза, действительно пришел конец.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, по мнению которого, роковым для «мира по-американски» стало начало нового столетия.

«Россия, после периода унизительной зависимости, вернулась к суверенитету и самостоятельному курсу в мировых делах. Китай, превратившись в ведущую экономическую державу, из состояния долгой подготовки к борьбе за первые роли в мире перешел к активной фазе этой борьбы. Иран выстоял. В Ираке, Ливии, Сирии и, наконец, в Афганистане США ожидала серия политических неудач», — перечислил сенатор.

При этом Пушков отметил, что Соединенные Штаты Америки в 1990-х годах решили включить Европу в сферу своего влияния, но они не смогли перестроить под себя Большой Ближний Восток, а также не смогли предотвратить появление на мировой арене геополитических соперников. И именно этом, по словам сенатора, похоронило заявку Соединенных Штатов Америки на мировую гегемонию.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором выразило опасение, что потеря Афганистана негативно отражается на авторитете США в мире.

При этом еще одно англоязычное издание – журнал The Economist – написал, что упадок американской гегемонии поставило мир на порог глобальной войны.