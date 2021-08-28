Корнилов: после гибели американских военных в Афганистане Байдена ждет сущий ад

Президенту США Джо Байдену придется очень несладко, после того, как в результате терактов рядом с кабульским аэропортом погибли более десяти американских морпехов, обеспечивавших безопасность эвакуации.

Об этом в личном Telegram-канале написал известный политолог, публицист и историк Владимир Корнилов, комментируя официальное подтверждение пресс-секретарем президента США Джоном Кирби информации о гибели американских военных в Афганистане.

«Мы можем подтвердить, что некоторое число военнослужащих США было убито сегодня в результате комплексной атаки в аэропорту Кабула. Некоторое число других лечат от ран», — заявил ранее Кирби на брифинге.

Как отметил по этому поводу Владимир Корнилов, трагические события в Кабуле станут последней каплей, которая переполнит чашу терпения американцев, и теперь президенту США придется несладко.

«Итак, Пентагон признал, что сегодня погибли несколько американских военных! А вот теперь для Байдена начнётся сущий ад, — уверен политолог. — Ему могли простить все: афганцев, намотанных на шасси американских самолетов, тысячи жертв среди мирного населения, падающих с неба союзников. Но гибель своих военных в результате неорганизованного бегства в США ему не простят».

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Также Корнилов прокомментировал провал Джо Байдена на брифинге по ситуации в Афганистане, который, по мнению эксперта, дает повод усомниться в адекватности нынешнего президента США.

Американский президент, напомнил Корнилов, в ходе брифинга, посвященного последствиям произошедших в Кабуле терактов, поулыбался, пошутил и даже вздремнул. После этого становятся понятными раздающиеся в США разговоры об импичменте главы государства, так как для президента, потерпевшего в тот день (в четверг, 26 августа) колоссальное поражение, такое поведение является явно неадекватным, подчеркнул политолог.