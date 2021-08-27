Посол ФРГ Гайр назвал сроки завершения строительства «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» будет готов к эксплуатации относительно скоро. Об этом сообщил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.

По его словам, до окончания строительства газопровода осталось проложить всего несколько километров труб. Его техническая готовность будет обеспечена достаточно скоро. Далее «Северный поток — 2» должен пройти процесс сертификации. После чего по нему можно пускать газ, сказал Гайр журналистам.

Ранее глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что укладку труб «Северного потока — 2» планируется закончить в конце августа. Затем потребуется два-три месяца на тестирование и сертификацию. Работы по первой нитке газопровода уже начаты.