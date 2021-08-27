На Западе раскрыли неожиданные последствия от теракта в Кабуле для президентства Байдена

Западные СМИ прокомментировали теракт в Афганистане и назвали произошедшее «черным днем» для президента США Джо Байдена.

Ранее в аэропорту Кабула прогремело несколько взрывов, которые унесли жизни десятков людей, в том числе военных Соединенных Штатов.

Западные СМИ не проигнорировали произошедшее и объяснили, чем обернется теракт в Афганистане для Соединенных Штатов, журналисты раскрыли неожиданные последствия для Вашингтона.

По данным британской газеты Guardian, минувший четверг стал «самым черным днем» президентства американского лидера. По словам журналистов, теперь Байдену необходимо решить: сокращать, оставлять или продлевать крайний срок вывода войск США из Афганистана. СМИ считает, что, если террористы в Афганистане хотели привлечь внимание международного сообщества и подчеркнуть пределы влияния США, «им это удалось». Журналисты уверены, что ситуация в Кабуле предполагает возможность дальнейшей террористической активности в Афганистане и после ухода американцев.

Мнение СМИ Великобритании разделила немецкая газета Welt, которая отметила, что глава государства «выглядел потрясенным».

«Байден выступил с того же места, где 10 дней назад он защищал уход из Афганистана, и тогда он холодно отверг всю ответственность за хаотичные действия. Но эта речь другая. А как иначе? Ведь в четверг погибли не менее 13 солдат США. Байден растроган и потрясен. Только один раз, на одно мгновение, он улыбнулся. Большую часть времени Байден говорит с мрачным видом и охрипшим голосом», — уточнили немецкие журналисты.

Также свое мнение высказали в американской газете New York Post. По словам репортеров, было больно смотреть «на выражение глубокого горя на лице президента Байдена», а также его глаза, «наполненные слезами».