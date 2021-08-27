Ведущий Назаров объяснил завистью выпады в сторону Скабеевой на Украине

Ведущий украинского телеканала «Наш» Максим Назаров резко отреагировал на слова в адрес российской коллеги Ольги Скабеевой.

Ранее журналистку своим заявлением затронула глава Нацсовета по теле- и радиовещанию Украины Ольга Герасимьюк. Она объявила, что «Наш» лишается лицензии «за скабеевщину». Этим термином чиновница назвала антиукраинскую пропаганду, будто бы распространяющуюся на местном телевидении.

Максим Назаров растолковал истинное значение нападок на Ольгу Скабееву в Киеве. Украинский журналист объяснил завистью выпады в сторону российской телеведущей. Он дал соответствующий комментарий местному изданию. Назаров напомнил о личности самой чиновницы и фактах ее жизни.

«Человек сложной судьбы. С несложившейся личной жизнью», — констатировал украинский ведущий.

Герасимьюк находится на своей должности, потому что может проявить на посту все присущие ей стороны. В частности, Назаров указал на несостоявшуюся «успешную телевизионную карьеру» чиновницы.

Он обратил внимание на «завистливые нотки в адрес» Ольги Скабеевой со стороны главы нацсовета. Герасимьюк имеет привычку «разбрызгивать на украинских телеведущих и журналистов» это чувство, добавил Назаров.