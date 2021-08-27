Политолог Родионов назвал достойным поведение России в ситуации с украинцами в Кабуле

Политолог Дмитрий Родионов выступил с критикой руководства Украины, которое оказалось бессильным при эвакуации своих соотечественников из Афганистана.

Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин сообщил, что в Кабуле неизвестные угнали украинский самолет. По его данным, отправленный в Афганистан борт должен был вывезти из страны часть граждан Украины, но этого не произошло.

Вскоре СМИ узнали, что это фейк: угона не было, а пилотам заплатили за то, чтобы богатые афганцы улетели в Иран. Впрочем, доказательств этому не нашлось, но на Украине никто не сомневается в правдивости версии журналистов.

Как отметил Родионов, в ситуации с украинцами в Кабуле Россия повела себя достойно и решила помочь с эвакуацией, в то время как украинские пилоты зарабатывали деньги. Руку помощи в результате протянула «страна-агрессор» — так на Украине называют Россию.

«Это жест доброй воли, проявление братских чувств к родственному народу. Россия своих не бросает несмотря ни на что», — высказался эксперт.

В результате по указанию руководства России в Ульяновске экстренно сформировали авиагруппу из четырех транспортных самолетов, которые вывезли из Кабула более 500 граждан РФ, Узбекистана, Украины и стран ОДКБ.