Глава ФЗНЦ обозначил сроки начала социологического исследования в Афганистане

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей обозначил сроки, в которые он начнет проводить социологическое исследование в Афганистане.

Социолог принял решение отправиться в республику после прихода к власти боевиков движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), чтобы своими глазами оценить реальную обстановку в стране и провести соцопрос среди местных жителей. В беседе с изданием «Слово и Дело» глава ФЗНЦ подчеркнул, что слухи, распространяемые в западной прессе касательно радикального изменения жизненного уклада, сильно преувеличены.

«Краски сгущаются намеренно. Абсолютно нормальная сейчас ситуация в Кабуле. Люди ходят на работу, дети играют, женщины ходят кто в платках, кто в хиджабах. Нет никакой дискриминации или ущемления прав человека», — заявил Шугалей.

По словам ученого, в стране происходит постепенная интеграция новой власти в старые институты. В результате этого некоторые изменения наблюдаются, однако они проходят практически безболезненно.

Также Шугалей сообщил, что получил от представителей «Талибана» официальное разрешение на бессрочную работу в Афганистане и проведение любых социологических исследований. В связи с этим социолог объявил, что он приступит к работе уже 28 августа.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации