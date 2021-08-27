Перешедший в «Манчестер Юнайтед» Роналду трогательно попрощался с «Ювентусом»

Вернувшийся в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду назвал туринский «Ювентус» удивительным клубом, который он будет любить вечно.

Нападающий сборной Португалии мило попрощался с «Ювентусом» и его болельщиками в социальных сетях. Роналду отметил, что сражался за цвета туринского клуба в каждом матче и каждом сезоне. По его словам, «Ювентус» многого добился за эти три сезона.

«Я всегда буду одним из вас. Теперь вы — часть моей истории, как и я чувствую, что я — часть вашей истории. Италия, «Юве», Турин, тиффози бьянконери, вы всегда будете в моем сердце», — написал Роналду на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что Роналду возвращается в Английскую премьер-лигу. «Манчестер Юнайтед» и игрок подпишут контракт после получения футболистом визы и прохождения медицинского обследования. Согласно некоторым данным, «красные дьяволы» предложили «Ювентусу» 25 млн евро за португальца. Соглашение будет рассчитано до 2023 года, другие детали контракта на данный момент не известны.