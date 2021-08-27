Инфекционист Акинфиев оценил успехи Беглова в вакцинации петербуржцев

Проделанная губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым работа по вакцинации населения, в частности педагогов, стала важным шагом в сохранении здоровья всех жителей города.

Такое заявление в беседе с «Невскими Новостями» сделал врач-инфекционист Илья Акинфиев, отметив, что вакцинация работников сферы образования станет сдерживающим фактором для коронавируса. Специалист напомнил, что сейчас прививки от COVID-19 разрешено делать только лицам старше 18 лет, поэтому большинство учащихся могут быть потенциально инфицированы. Однако после того, как педагоги получили вакцину, формирование коллективного иммунитета в Петербурге ускорится, убежден инфекционист.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России в январе 2021 года. Жителям страны доступны три вакцины от коронавируса на выбор «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Все они показали свою эффективность в ходе клинических испытаний и являются безопасными. Однако перед вакцинацией гражданам рекомендуется проконсультироваться с терапевтом.