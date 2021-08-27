Клинцевич объяснил, какую опасную игру могли затеять спецслужбы США в Афганистане

Скрытые силы в США могут подталкивать президента страны Джо Байдена к совершению определенных шагов в Афганистане, предположил российский политик Франц Клинцевич.

В ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» эксперт обратил внимание на то, что США теряют контроль над ситуацией в Афганистане. Клинцевич напомнил, что захватившее власть в стране запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан»1 выдвинуло ультиматум США, согласно которому Пентагон должен вывести остатки своих военных до 31 августа. Он отметил, что можно лишь догадываться, как будут разворачиваться события после истечения этого срока, передает ФАН.

«Американцы либо начинают упускать ситуацию из своих рук, либо имеют зловещий план для продвижения хаоса и усиления противоречий», — обьяснил он.

По словам Клинцевича, крайне опасным является заявление Байдена, пригрозившего возмездием террористам, которые устроили взрывы в аэропорту Кабула. Эксперт заявил, что в гибели военнослужащих ВС США виноваты сами американцы. Он также не исключил, что американский лидер может быть лишь инструментом в чужих руках. Не исключено, что стоящие во главе спецслужб, оборонного комплекса или финансовых институтов люди могли затеять опасную игру, чтобы поддерживать напряжение в регионе.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации