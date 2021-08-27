Политолог Погребинский предупредил о расколе внутри Украины из-за санкций Зеленского

Рестрикции президента Украины Владимира Зеленского могут привести к разделению страны, уверен политолог Михаил Погребинский.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Погребинский дал интервью изданию «Украина.ру». Эксперт предупредил о расколе внутри государства из-за ограничительных мер президента.

Политолог прокомментировал блокировку оппозиционных каналов на Украине. Он рассказал, меры приводят к отторжению части жителей государства. События могут окончиться распадом страны, пояснил Погребинский.

«Ведь каналы, которые оппонировали точке зрения националистов, вырублены сейчас. И эта линия продолжается Зеленским. Фактически это ведет к тому, что отторгается часть населения от государства», — подчеркнул эксперт.

Он также оценил статью главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о будущем Украины. Основная мысль труда заключается в том, что власти пытаются изгнать часть граждан, однако люди уйдут вместе с территориями, заключил Погребинский.