Японцы указали на привлекательность России для Токио

Отказ японского премьер-министра Есихидэ Суги ехать на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток на фоне пандемии коронавируса высмеяли в Сети.

Соответствующую информацию распространило издание Yahoo News Japan со ссылкой на источники. Японцев взбесило решение главы правительства страны, по их мнению, оно стало очередным некомпетентным шагом Токио.

«Суга-сан, обязательно поезжайте в Россию! Все равно от вашей политики по борьбе с пандемией здесь нет никакого толка! Так может хоть в России сделаете что-то полезное? Хотя вряд ли», — возмутился один из пользователей.

По мнению еще одного комментатора, действующий кабмин не может проводить конструктивную внешнюю политику. Другой гражданин Японии назвал страну «вассалом Америки».

«У Суги нет никаких дипломатических талантов. От его зарубежных поездок один вред, и никакой пользы», — отметил гражданин.

Читатели издания подчеркнули, что японскому премьер-министру необходимо ехать во Владивосток на ВЭФ.

«У России большой потенциал в смысле вопросов безопасности Японии и наших экономических интересов», — подчеркнул другой интернет-пользователь.

Помимо этого, японцы также назвали Российскую Федерацию более привлекательной для Токио, чем Соединенные Штаты.

Восточный экономический форум будет проходить со 2 по 4 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия станут «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».