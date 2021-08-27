Руслан Осташко счел несправедливым требование NASDAQ включать меньшинства в руководство фирм

Новые требования NASDAQ о квотировании представителей меньшинств в руководстве эмитентов являются несправедливыми, считает руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко.

Американская биржа NASDAQ, специализирующаяся на акциях IT-компаний, обязала компании-эмитенты включать в руководство женщин и представителей меньшинств. Эти правила стали темой для обсуждения в рамках очередного выпуска программы «Время покажет» на Первом канале.

Как отметил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, в США существует более 100 этнических меньшинств, а следовательно, и в руководствах компаний, согласно новому требованию, должно быть не менее 100 их представителей.

«Их инфраструктура заточена под это. Китаю это не нравилось, и они создали свою. Нам стоит поступить так же», — заключил он.

Ведущий программы Руслан Осташко, в свою очередь, отметил, что подобная практика исключает справедливость, поскольку кандидатов на руководящие должности в компаниях будут выбирать не по их способностям, а по сексуальным предпочтениям.