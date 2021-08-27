Политолог Данюк предрек распад Украины из-за претензий по Крыму

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Никита Данюк отверг территориальные притязания Украины на Крым.

По словам эксперта, власти страны не имеют права претендовать на полуостров, так как в действительности Украина представляет собой полностью искусственно созданный политический конструкт. К появлению страны приложило руку советское государство, только вот упустило возможность создания на этой территории «самостийности и обособленности от всего русского», говорит Данюк.

Сейчас Украина состоит из нескольких этнических групп, главной из которых является Малороссия — большая территория страны. Даже центральная часть, включая Киев, по словам эксперта, всегда была русской. Именно поэтому украинское руководство не имеет права выражать притязания на Крым и Донбасс.

«Попытки украинской власти выставить Украину как такую страну, которая по праву может претендовать на эти земли, абсолютно безосновательны. По факту Украина является страной-паразитом и располагается на территориях, которые с Украиной никак не связаны», — цитирует Данюка ИА Regnum.

В результате такой политики Украину ждет крах и развал, уже сейчас страна находится на грани, заключил политолог.