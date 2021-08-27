Захарова вспомнила промахи Варшавы во внешней политике

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выпады Варшавы в сторону Москвы.

Ранее Польша заявила о формировании отношения к России на основе «оценки уважения прав человека и положения гражданского общества» в стране. В ответ дипломат вспомнила промахи Варшавы во внешней политике, в частности она указала на жесткие меры «человеколюбивого» государства в адрес мигрантов.

«На границу с Белоруссией перебросили войска, в том числе регулярные подразделения армии, поставили на своем участке границы заборы с колючей проволокой по периметру, всех "просочившихся" — бросают в лагеря для интернированных, пытаются выпихнуть несчастных назад в Белоруссию, и, кроме того, отправили вертолет для патрулирования литовско-белорусской границы по просьбе Вильнюса», — констатировала Захарова.

Она двумя аргументами поставила Польшу на место после нравоучений о правах человека. Варшава имеет возможность проводить суверенную политику только при соответствии последней международным обязательствам, а также в случае отсутствия противоречий между выбранным курсом и нравоучениями, добавила официальный представитель МИД.