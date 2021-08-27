Байдену доложили о возможности нового теракта в Афганистане

Советники президента США Джо Байдена предупредили его о вероятности новых террористических атак в Афганистане.

Стоит отметить, что накануне в Кабуле прогремела серия взрывов. В результате происшествия скончались 170 человек, в том числе жертвы есть среди военнослужащих американской армии.

Ответственность за взрывы взяла на себя группировка «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Байден обещал нанести удары по главарям боевиков.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации