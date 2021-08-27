Бизнесмен Пригожин оценил решение депутатов ЗакСа по поправкам в Земельный кодекс

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на решение депутатов ЗакСа Петербурга одобрить проект федеральной инициативы о поправках в Земельный кодекс РФ.

Журналисты издания «КП-Санкт-Петербург» попросили предпринимателя прокомментировать проект закона, который позволит регионам вводить плату за изменение разрешенного вида использования земельного участка.

Журналисты не случайно обратились именно к Пригожину: он был автором проектов писем, которые дали старт федеральной инициативе.

«Сегодня торжественное событие, фактически депутаты совершили каминг-аут, и это очень позитивный момент для города. Если этот закон будет принят, то новому ЗакСу украсть будет нечего. Он начнет работать на благо города. Да здравствует федеральная инициатива, ура!» — говорится в опубликованном пресс-службой компании «Конкорд» ответе Пригожина.

Указанные поправки в Земельный кодекс РФ помогут предотвратить незаконное использование земли. Такие правила уже действуют в Москве и Подмосковье.