Поднимать в Германии тему возвращения под контроль Берлина территорий, составляющих нынешнюю Калининградскую область, могут лишь маргиналы из числа ультраправых сторонников партии «АдГ».

Такое мнение в беседе с «Общественной службой новостей» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя ситуацию с появлением на улицах немецкого города Тетеров предвыборных плакатов с изображением Германии в ее довоенных границах.

Предвыборные плакаты, созданные для избирательной кампании 72-летней давности, вызвали переполох в немецком регионе – федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания, так как на них изображена карта Германии с включенной в границы страны Калининградской областью, Пруссией и частью Польши. Об этом ранее сообщило немецкое издание Nordkurier, сопроводив материал фотографией провокационных агитационных материалов.

Напомним, по окончании Второй мировой войны, Потсдамская мирная конференция стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, приняла решение передать большую часть немецкой провинции Восточная Пруссия Польше, а треть этой провинции вместе с ее столицей – городом Кенигсбергом – передать Советскому Союзу. В результате Кенигсберг был переименован в Калининград, а после распада СССР Калининградская область осталась в составе России.

Появившиеся сейчас на улицах немецкого города Тетеров предвыборные плакаты, как сообщает немецкая пресса, агитируют за партии ХДС (Христианско-демократический союз) и ХСС (Христианско-социальный союз). Однако в самой ХДС сразу поспешили откреститься от подобных агитационных материалов, заявив, что не одобряли ничего подобного, и призвав немедленно убрать плакаты с улиц.

сайт газеты Nordkurier /

По мнению немецкого политолога Александра Рара, поднимать тему возвращения Германии потерянных ею по итогам Второй мировой войны земель могут лишь маргинальные личности, относящиеся к ультраправым сторонникам партии «Альтернатива для Германии».

«Даже руководство этой партии таких идей не выдвигает, и тем более о таком не помышляет руководство страны», — подчеркнул Рар.

Поэтому размещение подобных плакатов, по его словам, может быть провокационным хулиганством неких ультраправых лиц, которые, возможно, еще сидят «в каких-то подвалах». Но, если эти люди каким-то образом и высказывают подобные идеи, их очень сложно воспринимать всерьез, отметил политолог.

«Они иногда на каких-то гулянках или посиделках могут выдать такую идею: давайте Россия отдаст назад немцам Калининград, а мы за это признаем и Крым, и Донбасс российскими. Вот такой разговор по пьянке я когда-то слышал», — рассказал эксперт, особенно подчеркнув тот факт, что такие идеи не высказываются нигде в правительственных кругах и никем из серьезных политиков, то есть совершенно несерьезны.

Говоря о предвыборной ситуации в Германии Рар отметил, что ни одна из местных партий не говорит в своих избирательных программах о необходимости налаживать отношения с Россией.

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Из всех немецких партий, как считается, лучше всего к России относятся «Левые» и «Альтернатива для Германии», но перед выборами даже там «зачищают» всех пророссийски настроенных политиков.

«В руководстве той и другой оппозиционной партии преобладает мнение, что ни в коем случае нельзя «менять близость к Америке на близость к России». Известные своими симпатиями к России депутаты «АдГ» или «Левых» могут даже не пройти в парламент», — отметил Рар.

Также от политиков, которые когда-то говорили о необходимости разрядить обстановку, избавились и ХДС, и ХСС, и теперь эти партии отличаются негативным взглядом на Россию. И откровенно враждебное отношение к РФ продвигают «Зеленые», которые настаивают на остановке «Северного потока – 2» и исключительно жесткой антироссийской позиции.