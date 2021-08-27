Бывший депутат Рады Журавко резко высказался о президентстве Зеленского на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский добился ряда провалов за время нахождения на посту главы государства. Об этом высказался экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Бывший парламентарий резко прокомментировал неудачи украинского лидера. По его словам, Зеленский достиг неспособности реализовать обещания, которые он дал народу. Президент привел страну к развалу экономики и росту смертности. Бегство граждан из Украины возросло при действующем руководителе, отметил Журавко в разговоре с изданием «Лента.ру».

Экс-депутат назвал нахождение Зеленского у власти чередой сплошных ошибок. Журавко считает, что глава Украины сильно приукрасил свои достижения на президентском посту. Большинство из «побед» обернулись провалами для всей страны.

«Если бы он встал, сказал, что не смог оправдать доверие граждан и уходит, это принесло бы ему куда больше дивидендов», — критикует Зеленского политик.

Города на Украине вымирают, а уровень бедности повышается. Все, кто могут, бегут из страны. Ценные кадры и профессионалы уезжают в Европу, где моют туалеты для отправки денег родным. Экс-депутат считает политику Зеленского большим провалом и горем украинцев.