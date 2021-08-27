Тимановская продала серебряную медаль Европейских игр за 21 тысячу долларов

Серебряная медаль белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую она выставила на продажу в начале этого месяца, была продана на аукционе eBay за 21 тысячу долларов.

Награду спринтер завоевала на Европейских играх 2019 года, которые проходили в Минске. В четверг, 26 августа, подошел к окончанию срок аукциона — медаль была продана за наибольшую предложенную цену. Все вырученные деньги, по словам Тимановской, будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.

На прошедшей в Токио Олимпиаде Тимановская на своей странице в Instagram раскритиковала решение тренерского штаба, который без ее ведома внес спортсменку в заявку на эстафету 4х400 метров. После легкоатлетка заявила, что ее сняли с профильного забега и пытались срочно вернуть в белорусскую столицу. Как уточнили в Национальном олимпийском комитете Белоруссии, возвращение спортсменки связано с ухудшением ее «эмоционально-психологического состояния».