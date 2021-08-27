Криштиану Роналду снова стал игроком клуба «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении в команду португальского футболиста Криштиану Роналду из «Ювентуса».

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» предложит «Ювентусу» 25 млн евро за Роналду. Сделка совершилась, и в Twitter-аккаунте английского футбольного клуба появилась информация о возвращении португальского футболиста.

Один из самых знаковых футболистов всех времен выступал за «Ювентус» с 2018 года. Забив 29 голов, форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии.