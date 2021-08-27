Вадим Карасев увидел признаки краха американской империи

Соединенные Штаты Америки ослабли и больше не могут занимать место мирового гегемона, это стало ясно после того, как Вашингтон продемонстрировал неспособность осуществить эвакуацию из Афганистана.

С таким заявлением в эфире украинского телеканала «Наш» выступил киевский политолог, глава «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев, по словам которого США больше не могут выполнять функцию глобального полицейского, они не в состоянии управлять миром.

«Штаты – всё, уже теряют функцию полицейского, они не могут даже нормально провести операцию по эвакуации из Афганистана…, — напомнил Карасев. — Иногда империи – всё, они не могут дальше выполнять имперскую функцию. Имперское перенапряжение».

При этом Карасев сравнил процессы, которые сейчас переживают Соединенные Штаты Америки, с распадом Советского Союза, произошедшем в 1991 года.

30 лет назад, по словам украинского политолога, разваливалась советско-социалистическая империя, в которую входили все страны соцблока и страны соцориентации.

«Началось же с восточной Европы, центральной Европы, потом уже Украина, Россия и так далее, — напомнил Карасев. — Вот, теперь американская империя рушится. Либеральная гегемония рушится сегодня, Америка закрывается в себе…».

youtube.com / Prt Scr

Америка, по словам украинского эксперта, больше «не работает», потому что сильная Америка была страной белого большинства – поселенцев, колонистов, то есть сильных белых мужчин, колонизировавших целый континент. Но теперь, когда Америка перестает быть «белой», а превращается в «цветную» страну, где всем заправляют трансгендеры, феминистки и разные другие небинарные гендеры, возможно, она лишилась ресурса, делавшего ее империей, заключил свою мысль Карасев.