Международная группа ученых зафиксировала тысячи неизвестных радиосигналов галактик

Исследователи с помощью ASKAP — одного из самых чувствительных радиотелескопов — обнаружили тысячи ранее неизвестных сигналов галактик.

Астрономы запечатлели Магелланово Облако. Этот объект находится на расстоянии 158 200 световых лет от Земли. Таким образом, им удалось сделать один из самых четких снимков карликовой спиральной галактики. В рамках работы они изучили сами звезды, которые формируют структуру Большого Магелланова Облака.

Наблюдения, по итогам которых была создана карта галактики, велись в течение 66 часов в микроволновом диапазоне. Также специалисты смогли изобразить ее окрестности.

В рамках работы экспертам удалось приблизиться к пониманию морфологии Туманности Андромеды. Они смогли исследовать часть физических процессов, которые протекают внутри спиральной галактики М31.