Политолог Рар назвал возможных виновников инцидента с Калининградом на карте ФРГ

Разговоры о возвращении Калининградской области Германии являются несерьезными, об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

Ранее стало известно, что в городе Тетеров на улицах появились агитплакаты, срисованные с листовок 1949 года, на которых Калининградская область и Польша изображены в составе ФРГ. Тогда, 72 года назад, плакаты использовал для своей агитации блок Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза (ХДС/ХСС), но сейчас в партии заявили, что к нынешнему инциденту они не причастны.

По словам Рара, такие разговоры в ФРГ могут вести лишь ультраправые маргиналы из сторонников партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Руководство партии таких идей не выдвигает, в Берлине тоже не имеют территориальных претензий к России, указал политолог.

«Я склонен считать это провокационным хулиганством каких-то ультраправых, которые в каких-то подвалах Германии еще действительно сидят. Я таких людей лично не знаю, но они есть» — цитирует эксперта Общественная Служба Новостей.

Политолог добавил, что был свидетелем пьяного разговора, где обсуждалась возможность включения Калининграда в состав ФРГ.

«Они иногда на каких-то гулянках или посиделках могут выдать такую идею: давайте Россия отдаст назад немцам Калининград, а мы за это признаем и Крым, и Донбасс российскими. Вот такой разговор по пьянке я когда-то слышал» — сообщил Александр Рар.

Такие разговоры всегда являются несерьезными и вряд ли к чему-то приведут, резюмировал немецкий эксперт.