Политолог Шагал счел диалог Байдена и премьера Израиля Беннета обреченным на успех

Предстоящие переговоры президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета обречены на успех, заявил политолог Иосиф Шагал.

Таким образом он прокомментировал встречу американского лидера и израильского политика, которая должна состояться в ближайшие часы в Вашингтоне, передает NEWS.ru.

«Беннета и Байдена, при всех разногласиях, заведомо объединяет то, что они оба дружат против Ирана», — подчеркнул бывший посол Израиля в РФ Иосиф Шагал.

По его словам, несмотря на то, что Беннет почти в два раза моложе Байдена, повестку переговоров все равно будет определять глава Соединенных Штатов. Также эксперт отметил, что США и Израиль, что бы ни происходило в их внутренней политике, остаются друг для друга самыми близкими и надежными партнерами на международной арене.