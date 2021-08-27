Ультрафиолет пробуждает в людях романтические чувства

Израильские ученые из Тель-Авивского университета заявили, что ультрафиолет повышает сексуальное влечение у мужчин и женщин.

Специалисты провели исследование, где измерили циркулирующие половые стероидные гормоны у мышей, которые находились под воздействием УФ-лучей. В результате стало известно, что у грызунов значительно увеличился показатель половых гормонов, а также выросла сексуальная активность. У мышей без кожного белка, который реагирует на ультрафиолет, сексуальное поведение осталось прежним.

Позже эксперимент повторили, но его участниками уже стали люди. В ходе работы ультрафиолетовому излучению подверглись 32 добровольца. Специалисты зафиксировали аналогичные результаты. Согласно прошлому исследованию — сексуальное желание возрастает. И женщины, и мужчины отметили романтический подъем.