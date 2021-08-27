Узбекские ученые создали вакцину от коронавируса на основе помидоров

Ученые из Узбекистана создали уникальную вакцину от коронавируса путем клонирования клеток возбудителя инфекции. Их вводят в обычные помидоры.

Специалисты Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана разработали съедобную вакцину от коронавирусной инфекции. Она основана на помидорах, сообщает телеканал Sevimli.

По словам одного из авторов разработки, ученые ввели в клетку растения коронавирус с применением методики клонирования. Антитела к инфекции начинают выделяться после попадания в организм человека.

Отмечается, что работа над проектом ведется с января 2021 года. Выбор помидоров обусловлен тем, что традиционно их не подвергают термической обработке перед употреблением. Под воздействием высоких температур клетки, отвечающие за выработку антител, разрушаются, что сводит на нет эффективность съедобной вакцины.

В России в рамках кампании по иммунизации населения от коронавируса применяются препараты отечественного производства. К ним относятся «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Они вводятся пациенту с помощью инъекции.