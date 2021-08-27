Опубликован рейтинг наиболее известных лидеров партийных списков

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил рейтинг известности лидеров партийных списков.

Первое место в списке по известности среди россиян занял министр обороны РФ Сергей Шойгу, набрав 95% (партия «Единая Россия»). На второй позиции рейтинга разместился глава МИД Сергей Лавров (91%, «Единая Россия»). Также в топ-5 вошли Владимир Жириновский (96%, ЛДПР), певица Татьяна Буланова (80%, «Родина») и Геннадий Зюганов (90%, КПРФ).

При этом рейтинг политиков по показателю положительного отношения среди граждан России, уже принявших решение голосовать, сложился иначе. Здесь первая строчка досталась Лаврову (73%), далее разместился Шойгу (69%), а на третьем месте оказался Жириновский (44%). Заключили пятерку лидеров Буланова (42%) и Зюганов (41%).

Партия «Единая Россия» в рейтинге известности лидеров партийных списков получила 64%. Далее разместились КПРФ (31%), ЛДПР (30%), «Справедливая Россия — За правду» (28%) и партия «Яблоко» (24%), следует из публикации ВЦИОМ в Telegram.

Парламентские выборы в РФ состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года. Кандидатами в Госдуму восьмого созыва зарегистрированы представители партий ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия».