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Алексей Швед больше не будет выступать за баскетбольную сборную

Алексей Швед больше не будет выступать за баскетбольную сборную

Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед подтвердил, что больше не сыграет в своей карьере за сборную России.

Новичок армейцев отметил, что его решение никак не связано с работой нынешнего тренерского штаба команды, которую в течение пяти лет возглавляет Сергей Базаревич. Швед уточнил, что уже предупредил и наставника национальной команды, и главу Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко о своем решении.

«С 16 лет играл за молодежку, потом за первую сборную. Это много. Почти все бывшие партнеры закончили, пришло и мое время», — объяснил защитник в эфире «Матч ТВ».

В составе сборной России Швед завоевал бронзу Евробаскета 2011 года и бронзу Олимпийских игр 2012 года. На Евробаскете он стал лучшим бомбардиром и был включен в символическую пятерку турнира. Последний раз Швед выступал за национальную команду в 2018 году.